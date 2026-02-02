AccueilOpen d'AustralieEncore un record pour le Happy Slam ! Roland-Garros est loin derrière...
Open d'Australie

Encore un record pour le Happy Slam ! Roland‐Garros est loin derrière !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0

Craig Tiley peut être fier, son tournoi ne cesse de progresser et d’of­frir un spec­tacle de toute beauté. Les inno­va­tions appor­tées sont des vraies réus­sites et le tournoi du fameux Un million de dollars avec des amateurs a été plus qu’un succès. 

Et que dire de la partie spor­tive avec des demi‐finales de fou, et une finale légen­daire, le Happy Slam porte bien son nom. 

Reste à savoir ce que vont proposer les autres levées du Grand Chelem pour « concur­rencer » l’Open d’Australie devenu le roi des innovations. 

D’ailleurs son direc­teur a évoqué l’idée d’ins­taurer des matchs en 5 sets pour les femmes, une propo­si­tion qui fait beau­coup jaser. 

En atten­dant le bilan de cette édition 2026 est dingue avec un nouveau record d’af­fluence d’1.150.044 fans soit proche du du double de Roland‐Garros (685000) et juste au dessus de l’US Open (1,14 millions). 

Il faut dire que le tournoi austra­lien jouit d’un immense parc et un soutien très impor­tant de la province de la Nouvelle Galles du Sud, ce qui peut faire vrai­ment la diffé­rence en terme de moyens et de pouvoir d’attraction.

Publié le lundi 2 février 2026 à 13:13

