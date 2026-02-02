Craig Tiley peut être fier, son tournoi ne cesse de progresser et d’of­frir un spec­tacle de toute beauté. Les inno­va­tions appor­tées sont des vraies réus­sites et le tournoi du fameux Un million de dollars avec des amateurs a été plus qu’un succès.

Australian Open 2026 atten­dance record crowds : 1,150,044 fans through the gates for the main draw and 1,368,043 across the tour­na­ment. Thank you to everyone who helped make Melbourne Park the place to be this summer. pic.twitter.com/cUh2YbuJbe — Craig Tiley (@CraigTiley) February 1, 2026

Et que dire de la partie spor­tive avec des demi‐finales de fou, et une finale légen­daire, le Happy Slam porte bien son nom.

Reste à savoir ce que vont proposer les autres levées du Grand Chelem pour « concur­rencer » l’Open d’Australie devenu le roi des innovations.

D’ailleurs son direc­teur a évoqué l’idée d’ins­taurer des matchs en 5 sets pour les femmes, une propo­si­tion qui fait beau­coup jaser.

En atten­dant le bilan de cette édition 2026 est dingue avec un nouveau record d’af­fluence d’1.150.044 fans soit proche du du double de Roland‐Garros (685000) et juste au dessus de l’US Open (1,14 millions).

Il faut dire que le tournoi austra­lien jouit d’un immense parc et un soutien très impor­tant de la province de la Nouvelle Galles du Sud, ce qui peut faire vrai­ment la diffé­rence en terme de moyens et de pouvoir d’attraction.