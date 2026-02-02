Craig Tiley peut être fier, son tournoi ne cesse de progresser et d’offrir un spectacle de toute beauté. Les innovations apportées sont des vraies réussites et le tournoi du fameux Un million de dollars avec des amateurs a été plus qu’un succès.
Australian Open 2026 attendance record crowds : 1,150,044 fans through the gates for the main draw and 1,368,043 across the tournament. Thank you to everyone who helped make Melbourne Park the place to be this summer. pic.twitter.com/cUh2YbuJbe— Craig Tiley (@CraigTiley) February 1, 2026
Et que dire de la partie sportive avec des demi‐finales de fou, et une finale légendaire, le Happy Slam porte bien son nom.
Reste à savoir ce que vont proposer les autres levées du Grand Chelem pour « concurrencer » l’Open d’Australie devenu le roi des innovations.
D’ailleurs son directeur a évoqué l’idée d’instaurer des matchs en 5 sets pour les femmes, une proposition qui fait beaucoup jaser.
En attendant le bilan de cette édition 2026 est dingue avec un nouveau record d’affluence d’1.150.044 fans soit proche du du double de Roland‐Garros (685000) et juste au dessus de l’US Open (1,14 millions).
Il faut dire que le tournoi australien jouit d’un immense parc et un soutien très important de la province de la Nouvelle Galles du Sud, ce qui peut faire vraiment la différence en terme de moyens et de pouvoir d’attraction.
Publié le lundi 2 février 2026 à 13:13