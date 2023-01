Après trois échecs au stade des demi‐finales en Grand Chelem, Aryna Sabalenka est enfin parvenue à gérer ses émotions pour s’of­frir le plus beau match de sa carrière (face à Elena Rybakina ce samedi en finale).

Interrogée lors de sa confé­rence de presse d’après match sur sa nouvelle façon d’aborder ce type de rencontre, la Biélorusse a notam­ment dévoilé qu’elle avait arrêté de travailler avec son psycho­logue. Une déci­sion déter­mi­nante selon elle.

« Pour être honnête, j’ai décidé d’ar­rêter de travailler avec un psycho­logue. J’ai réalisé qu’il n’y a personne qui puisse m’aider plus que moi‐même. Pendant la pré‐saison, je lui ai parlé et je lui ai dit que je devais gérer tout cela moi‐même, car lorsque j’at­tends de quel­qu’un qu’il règle le problème à ma place, il ne se règle pas. Je dois accepter ma propre respon­sa­bi­lité et y faire face, donc oui, je ne travaille pas avec un psycho­logue en ce moment. Je suis mon propre psycho­logue (rires). »