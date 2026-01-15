Tel un joueur encore en activité s’apprêtant à participer à l’édition 2026 de l’Open d’Australie, Roger Federer s’est présenté en conférence de presse à Melbourne, à deux jours de son match exhibition en double prévu sur la Rod Laver Arena.
Toujours aussi bon client dans cet exercice face à la presse, le Suisse a notamment été interrogé sur la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et en ce qui concerne le futur vainqueur de ce premier Grand Chelem de la saison, Roger a une préférence claire pour l’Espagnol, qui pourrait devenir le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem. Extraits.
MODÉRATEUR : Pour vous, qui avez tenté de remporter les quatre tournois du Grand Chelem, Roland Garros était le plus difficile. Plus vous devez attendre pour y parvenir, plus la pression monte. Que pensez‐vous de la tentative de Carlos ici, à l’Open d’Australie ?
ROGER FEDERER : Vous ne devriez pas poser ce genre de questions. Vous savez comment ça se passe. Il le sait. C’est comme Rory (McIlroy, le golfeur) qui tente de remporter le Masters. Ce sont des choses difficiles. Au final, comme je le dis, le momentum change après le premier tour. Ensuite, c’est une mentalité point par point. Mais c’est vrai, vouloir réaliser le Grand Chelem en carrière dès maintenant serait fou. Voyons donc s’il est capable de faire cette « folie » cette semaine. J’espère qu’il y parviendra, car pour le tennis, encore une fois, ce serait un moment incroyable et spécial. Il y a une centaine d’autres joueurs qui disent : « Nous ne sommes pas d’accord avec ces plans. » Ils pourraient essayer de l’en empêcher.
