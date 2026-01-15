Tel un joueur encore en acti­vité s’ap­prê­tant à parti­ciper à l’édi­tion 2026 de l’Open d’Australie, Roger Federer s’est présenté en confé­rence de presse à Melbourne, à deux jours de son match exhi­bi­tion en double prévu sur la Rod Laver Arena.

Toujours aussi bon client dans cet exer­cice face à la presse, le Suisse a notam­ment été inter­rogé sur la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et en ce qui concerne le futur vain­queur de ce premier Grand Chelem de la saison, Roger a une préfé­rence claire pour l’Espagnol, qui pour­rait devenir le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem. Extraits.

MODÉRATEUR : Pour vous, qui avez tenté de remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, Roland Garros était le plus diffi­cile. Plus vous devez attendre pour y parvenir, plus la pres­sion monte. Que pensez‐vous de la tenta­tive de Carlos ici, à l’Open d’Australie ?

ROGER FEDERER : Vous ne devriez pas poser ce genre de ques­tions. Vous savez comment ça se passe. Il le sait. C’est comme Rory (McIlroy, le golfeur) qui tente de remporter le Masters. Ce sont des choses diffi­ciles. Au final, comme je le dis, le momentum change après le premier tour. Ensuite, c’est une menta­lité point par point. Mais c’est vrai, vouloir réaliser le Grand Chelem en carrière dès main­te­nant serait fou. Voyons donc s’il est capable de faire cette « folie » cette semaine. J’espère qu’il y parviendra, car pour le tennis, encore une fois, ce serait un moment incroyable et spécial. Il y a une centaine d’autres joueurs qui disent : « Nous ne sommes pas d’ac­cord avec ces plans. » Ils pour­raient essayer de l’en empêcher.