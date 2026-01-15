AccueilATPEntre Alcaraz et Sinner, Federer a clairement fait son choix : "J'espère...
ATPOpen d'Australie

Entre Alcaraz et Sinner, Federer a clai­re­ment fait son choix : « J’espère qu’il parviendra à réaliser cette « folie », car pour le tennis, ce serait un moment incroyable et spécial »

Thomas S
Par Thomas S

-

414

Tel un joueur encore en acti­vité s’ap­prê­tant à parti­ciper à l’édi­tion 2026 de l’Open d’Australie, Roger Federer s’est présenté en confé­rence de presse à Melbourne, à deux jours de son match exhi­bi­tion en double prévu sur la Rod Laver Arena.

Toujours aussi bon client dans cet exer­cice face à la presse, le Suisse a notam­ment été inter­rogé sur la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et en ce qui concerne le futur vain­queur de ce premier Grand Chelem de la saison, Roger a une préfé­rence claire pour l’Espagnol, qui pour­rait devenir le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem. Extraits.

MODÉRATEUR : Pour vous, qui avez tenté de remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, Roland Garros était le plus diffi­cile. Plus vous devez attendre pour y parvenir, plus la pres­sion monte. Que pensez‐vous de la tenta­tive de Carlos ici, à l’Open d’Australie ?

ROGER FEDERER : Vous ne devriez pas poser ce genre de ques­tions. Vous savez comment ça se passe. Il le sait. C’est comme Rory (McIlroy, le golfeur) qui tente de remporter le Masters. Ce sont des choses diffi­ciles. Au final, comme je le dis, le momentum change après le premier tour. Ensuite, c’est une menta­lité point par point. Mais c’est vrai, vouloir réaliser le Grand Chelem en carrière dès main­te­nant serait fou. Voyons donc s’il est capable de faire cette « folie » cette semaine. J’espère qu’il y parviendra, car pour le tennis, encore une fois, ce serait un moment incroyable et spécial. Il y a une centaine d’autres joueurs qui disent : « Nous ne sommes pas d’ac­cord avec ces plans. » Ils pour­raient essayer de l’en empêcher.

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 14:19

Article précédent
Davidovich Fokina, après sa victoire contre Valentin Vacherot : « J’ai eu l’im­pres­sion d’af­fronter John Isner »
Article suivant
Tommy Paul : « Lorsque j’af­fronte Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, j’ai souvent l’im­pres­sion de dominer le premier set. Mais une fois qu’ils ont changé d’état d’es­prit, c’est diffi­cile de les empê­cher de faire ce qu’ils veulent »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.