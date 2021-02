Si Jennifer Brady a bat­tu cette nuit sa grande copine Jessica Pegula en quarts de finale de l’Open d’Australie (4–6, 6–2, 6–1), cette der­nière est loin de lui en vou­loir. Via son compte Twitter, elle lui a adres­sé un magni­fique mes­sage : « Joueuse incroyable mais meilleure per­sonne. Merci Jen de me pous­ser et de m’ins­pi­rer en même temps. Continue à briller ». Plus tard, Brady lui a répon­du : « Rien que du res­pect pour toi Jess ». Une belle amitié.

Nothing but res­pect for you Jess 💛✨ https://t.co/HCVHYG6xVr — Jennifer Brady (@jennifurbrady95) February 17, 2021