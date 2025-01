Injouable ce mardi sur la Rod Laver Arena, à l’oc­ca­sion des quarts de finale de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a battu Alex de Minaur pour la dixième fois en autant de confron­ta­tions face à l’Australien.

Sur le plateau d’Eurosport après le match, le jour­na­liste Frédéric Verdier a insisté sur l’écart entre les deux joueurs.

« La santé de Sinner posait des ques­tions (après le match face à Rune, ndlr). On sentait que s’il était amoindri, il pour­rait se passer des choses. Mais il a pu récu­pérer, il a beau­coup dormi, il est arrivé frais comme un gardon. Et on voit bien que lors­qu’il est bien reposé, à 100% physi­que­ment, et en plus avec une atmo­sphère cool en termes de tempé­ra­ture, il n’y a pas photo. C’était même éton­nant de voir à quel point De Minaur était obligé de surjouer et n’avait aucune espèce de solution. »