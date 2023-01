De passage en confé­rence de presse ce mercredi après sa victoire impec­cable face au Bolivien Hugo Dellien au premier tour de l’Open d’Australie (6−4, 7–5, 6–0), Enzo Couacaud, qui affron­tera Novak Djokovic ce jeudi sur l’im­pres­sion­nante Rod Laver Arena, a reconnu qu’il n’avait pour le moment aucun plan tactique en tête pour tenter d’en­qui­quiner le nonuple vain­queur du tournoi.

« Je n’ai aucune idée de la stra­tégie à adopter, je n’ai pas de réponse à cette ques­tion. On en parlera demain avec mon coach. Je vais essayer de me concen­trer pour livrer un bon match et faire ce qu’il faut pour le gêner. Le résultat, on verra, on fera les comptes à la fin. Je vais rentrer sur le court avec les armes que j’ai et les utiliser le mieux possible pour lui poser un maximum de problèmes. Il peut tout se passer, ça reste un match de tennis avec deux joueurs qui vont démarrer à 0–0. »