Seul joueur à avoir réussi à prendre une manche à Novak Djokovic sur cette édition 2023 de l’Open d’Australie, (défaite, 1–6, 7–6, 2–6, 0–6 au deuxième tour), Enzo Couacaud, inter­rogé par nos confrères de L’Équipe, a tenté de décrire ce qu’il avait ressenti sur le court.

« Il donne vrai­ment l’im­pres­sion de marcher sur l’eau. Il a dominé de la tête et des épaules chaque match qu’il a joué. Ce qui m’a vrai­ment impres­sionné, c’est sa capa­cité de relance. Que ce soit en première ou en deuxième balle, dès qu’un service est moins bien touché ou ne le met pas tota­le­ment hors de posi­tion, il te met tout de suite en diffi­culté, c’est assez hallu­ci­nant. Et personne ne parle de son service, mais il sert super bien. Alors ce n’est pas un Kyrgios qui sert à 250 km/h, mais il touche très bien toutes les zones, il est très précis et il le masque hyper bien, on ne voit pas du tout où il sert. Ça crée un état de pres­sion constant. Il est très dur à retourner et ce n’est pas simple non plus de gagner un jeu de service, donc tu es tout le temps sous pression. »