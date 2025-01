L’Open d’Australie débute cette nuit et l’af­fiche prin­ci­pale est le duel entre Alexandre Zverev et Lucas Pouille. Le Tricolore qui s’est battu comme un forcené pour revenir dans le top 100 va donc goûter à nouveau à un tableau finale d’un tournoi du Grand Chelem dans des condi­tions opti­males même s’il a du renoncer à sa prépa­ra­tion d’origine.

Son coach Enzo Py s’est exprime chez nos confrères de l’Equipe.

Il pense cepen­dant que son joueur a une chance de pouvoir gêner le numéro 2 mondial. Son discours que certains vont juger un peu trop opti­miste laisse quand même penser que Lucas est apte à la compé­ti­tion même face à l’un des favoris du tournoi.

« Lucas avait des cour­ba­tures aux abdo­mi­naux et on connait ses fragi­lités. Il manque de match, de rythme mais il est bien, dispo­nible, concentré, investi. Il joue très bien au tennis. On sait ce que Zverev est capable de faire, et je crois que de son côté, il est égale­ment conscient de ce que Lucas est capable de réaliser »

Paradoxalement, ce sera la première fois que les deux cham­pions vont s’affronter.