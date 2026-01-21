Auteur d’une deuxième partie de saison 2025 impressionnante avec trois titres (dont deux sur terre battue, la surface qu’il préfère le moins) un quart de finale à Roland‐Garros et une demi‐finale sur le Masters 1000 de Paris, Alexander Bublik a décidé de continuer sur la même voie en 2026.
Lauréat de l’ATP 250 de Hong‐Kong, après avoir surclassé Musetti en finale et qualifié pour le troisième tour de l’Open d’Australie, le nouveau 10e joueur mondial, qui a reconnu avoir arrêté la malbouffe, pourrait bien être le premier outsider du tournoi derrière les intouchables Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
C’est en tout cas l’avis de notre confrère, Benoît Maylin, qui se demande même si le Kazakhstanais ne peut pas aller encore plus loin.
☄️ « Est‐ce que Bublik peut nous faire une carrière à la Wawrinka ou à la Cilic ? Vu l’implication qu’il met en ce moment, son fond de tennis exceptionnel, est‐ce qu’il ne serait pas capable de gagner un GC alors qu’on ne parle que de Sinner et Alcaraz ? »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) January 21, 2026
« La question que je me pose c’est : Est‐ce que Bublik peut nous faire une carrière à la Wawrinka, en déboulant de je ne sais où avec un fond de tennis extraordinaire ? Et on sait que Bublik a un fond de tennis extraordinaire. Est‐ce qu’il peut nous faire une Marin Cilic, une Del Potro ? Est‐ce que c’est un gars qui peut gagner un Grand Chelem alors qu’on ne parle que de Sinner et d’Alcaraz ? Et vu l’implication qu’il met depuis pas mal de temps maintenant. J’ai presque envie de dire depuis le Challenger de Turin, sur terre battue, qu’il va gagner en battant notamment Etcheverry sur son parcours, qu’il va retrouver au troisième tour. Est‐ce que ce n’est pas là qu’il a pris conscience de ses possibilités en étant sérieux dans son travail, parce que tout s’ouvre avec son quart de finale à Roland‐Garros, son premier quart en Grand Chelem. Mais quand on est Bublik, on ne peut pas se contenter qu’un quart en Grand Chelem. Ce gars‐là a tout ce qu’il faut pour nous faire au moins des demi‐finales. J’avoue que son début de saison m’impressionne, il a gagné le tournoi d’Hong‐Kong, il n’a pas perdu un match, il n’a pas perdu un set depuis le début de l’Open d’Australie alors qu’il est mené 5–2 dans le troisième par Fucsovics. Il est en permanence concentré sur son jeu et son tennis, et c’est cela qui fait la différence. »
