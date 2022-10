A moins de trois mois du début de l’Open d’Australie (16 au 29 janvier), Novak Djokovic demeure dans l’in­cer­ti­tude concer­nant sa parti­ci­pa­tion. Il ne sait toujours pas si son inter­dic­tion de trois de terri­toire sera levée par le nouveau gouver­ne­ment australien.

Invité sur Tennis Channel, le 137e mondial, Christopher Eubanks, a pris la défense de l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.

« J’espère que Novak pourra jouer cet Open d’Australie, je veux dire que toute la situa­tion s’est trans­formée en cirque (en début d’année, avec au final l’ex­pul­sion de Djokovic, ndlr), mais Novak n’y est pas pour grand chose. Je pense qu’il y a eu beau­coup de reproches à faire à Tennis Australia et au gouver­ne­ment austra­lien, qui ont peut‐être relayé des infor­ma­tions erro­nées. Novak est venu, il pensait qu’il allait pouvoir concourir et parce qu’on lui a donné de mauvaises infor­ma­tions, il a été expulsé. Nous connais­sons la règle selon laquelle si vous êtes expulsé, vous ne pouvez pas obtenir de visa pendant trois ans. Nous compre­nons tout cela. Cependant, je crois que Novak pourra jouer, j’es­père qu’il pourra jouer, j’es­père qu’ils pour­ront trouver un compromis qui lui permettra de parti­ciper à la compé­ti­tion car, selon sa propre version, il a essayé de suivre les règles qui lui ont été impo­sées et c’est juste un inci­dent très malheu­reux qui s’est produit », a souligné l’Américain.