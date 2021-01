Dan Evans s’est exprimé chez nos confrères de la BBC. Il émet quelques doutes sur la possibilité d’être suffisamment préparé en Australie pour attaquer cette saison 2021.

Selon lui, les règles sanitaires proposées vont nuire à l’optimisation d’une préparation : « Ce sera une expérience différente et nous devrons apprendre à nous gérer pendant cette période. Est-ce que ce qui est prévu nous permettra d’être assez bien préparé pour affronter la compétition ? Franchement, je ne sais pas mais nous verrons comment se déroulera le tournoi et on pourra alors en tirer des conclusions. Après, il faut aussi souligner que Tennis Australia a fait du bon travail dans cette situation. Pour tout le monde, le « Covid » nous a permis d’avoir une pré-saison un peu plus longue que la normale, donc je suppose que c’est un point positif pour tous les joueurs qui seront présents en Australie »,