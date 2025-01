Fabrice Santoro s’est longue­ment confié chez nos confrères de L’Équipe à propos du sacre de Jannik Sinner à l’Open d’Australie, son troi­sième en Grand Chelem.

Interrogé sur la possi­bi­lité que le numéro 1 mondial réalise le Grand Chelem calen­daire en 2025 (ce qui n’a plus été fait depuis Rod Laver en 1969), l’an­cien joueur trico­lore a répondu par une pirouette.

« Je ne sais pas s’il va faire le Grand Chelem mais ce que je sais c’est qu’il peut gagner tous les Grands Chelems auxquels il parti­cipe. Ça, je le disais déjà avant Roland‐Garros l’an dernier et il a encore progressé depuis lors. L’année dernière, il perd deux matches sur terre battue : celui de Monte‐Carlo, où il se le fait voler – j’étais en tribune – sur une énorme erreur d’ar­bi­trage en demi‐finales. Il mène 4–1, 30–40 au troi­sième set, sur le service de (Stefanos) Tsitsipas, dont la deuxième balle sort de 20 cm mais n’est pas annoncée faute par le juge de ligne et que Sinner ne chal­lenge pas. Normalement ça doit faire 5–1 et il est quasi­ment en finale le lende­main… Lors de sa deuxième défaite, il mène deux sets à un sur (Carlos) Alcaraz à Roland et il est au‐dessus là aussi (avant de s’in­cliner 2–6, 6–3, 3–6, 6–4, 6–3). De mémoire, il rate un smash après rebond très facile au début du quatrième… S’il avait battu Alcaraz, est‐ce qu’il aurait battu Zverev en finale ? Je ne suis pas sûr mais en tout cas il aurait été favori. »