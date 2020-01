Avant le début du tournoi, Roger Federer avait déclaré que « ses attentes n’étaient pas élevées ». Après sa victoire très facile face à Steve Johnson pour son premier match de l’année (6-3, 6-2, 6-2), le Suisse a de nouveau été interrogé sur les attentes autour de lui pour cette édition 2020 de l’Open d’Australie. « Ceux qui connaissent un peu le tennis savent que tu ne peux pas mettre le mec de 38 ans en favori numéro 1, calme le Bâlois. Les Grands Chelems sont longs, deux semaines, il faut rester en forme. Forcément j’ai l’expérience pour gérer ce genre de choses et de matchs. Mais il y en d’autres qui ont 25, 30, 32 ou 33 ans comme Rafa ou Novak qui sont au meilleur de leur forme. Eux, ils devraient être un peu plus dans le groupe des favoris. Alors, forcément ça enlève de l’attention et de la pression sur moi. Je ne peux plus aller sur les tournois comme en 2004, 2005, 2006 ou 2007 où je gagnais quasiment un tournoi sur deux que je faisais. Les attentes sont moins hautes et c’est aussi agréable. »