Les deux hommes se sont joués deux fois, et le Suisse l’a emporté à chaque fois. L’inconnu c’est de savoir si Roger aura récupéré de ses efforts face à Millman. Vu ses déclarations, on peut penser que oui. En ce qui concerne le jeu, le Hongrois est solide certes, mais il n’est pas habitué à jouer des matches aussi importants. Il manque un peu d’expérience à ce niveau. En revanche, il joue surement l’un de ses meilleurs tennis puisqu’il a quand même sorti Shapovalov, Sinner, et Paul sans frémir sauf contre le Canadien battu en 4 manches. Selon nous c’est du 75 % pour Federer et 25 % pour Fucsovics.