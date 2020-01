Roger Federer garde un souvenir cauchemardesque de sa défaite en 2018 face à John Millman à l’US Open dans des conditions extrêmes. Le Suisse est logiquement revenu sur ce duel qu’il veut oublier : « Je me souviens, j’ai cru que j’allais m’évanouir. Dans ma carrière, je n’ai pas un souvenir de ce type. Et pour dire la vérité, j’étais soulagé que ce soit fini. Après, je me souviens aussi que John était affuté. C’est un super athlète. Et je me réjouis de le retrouver. Même si la défaite sur le Arthur Ashe est un mauvais souvenir, elle ne compte pas, car mon corps m’avait vraiment lâché ce jour là. »