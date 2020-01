Ce vendredi (à partir de 10h30, heure française), Roger Federer va retrouver John Millman un peu plus d’un an après sa défaite à l’US Open 2018 face à infatigable australien. Ce jour-là, son corps « l’avait lâché » : « Je me souviens, j’ai cru que j’allais m’évanouir. Dans ma carrière, je n’ai pas un souvenir de ce type. Et pour dire la vérité, j’étais soulagé que ce soit fini. Après, je me souviens aussi que John était affuté. C’est un super athlète », a lâché le Suisse après sa victoire tranquille au deuxième tour.

A cette époque, la ville de New-York affichait des taux d’humidité impressionnants et Federer en avait subi les conséquences. A Melbourne, rien de comparable même si les courts semblent plus lents, selon plusieurs déclarations de joueurs. L’homme aux 20 titres du Grand Chelem partira forcément favori de ce duel face au 47e mondial mais il devra faire face à ce douloureux souvenir new-yorkais ainsi qu’à une partie du public qui hésitera longtemps entre soutenir l’idole ou le local.

Bilan des confrontations : Federer 2 – 1 Millman

Federer bat Millman 4-6 6-4 6-3 à Brisbane en janvier 2015 (dur extérieur)

Millman bat Federer 3-6 7-5 7-6(7) 7-6(3) à l’US Open en septembre 2018 (dur extérieur)

Federer bat Millman 7-6(1) 6-3 à Halle en juin 2019 (gazon)