Ce jour dans le quotidien sportif, une double-page est consacrée à la notion de « GOAT » du tennis. La rédaction du journal a établi un barème spécifique pour parvenir à définir le meilleur joueur de tennis de tous les temps.

Suivant leurs critères et après des calculs savants, c’est Roger Federer qui est sur la plus haute marche du podium avec 193 points, devant Rafael Nadal : 173 points, Björn Borg : 154, et enfin Novak Djokovic : 153.

C’est très étonnant de voir le Serbe derrière le Suédois puisque l’Ange Blond n’a remporté que 11 titres du Grand Chelem. Pete Sampras est lui 6ème.