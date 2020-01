Les stars n’en finissent plus de se mobiliser. Alors que la situation reste inquiétante en Australie où les incendies continuent de ravager le pays en tuant des millions d’animaux et 25 personnes, Roger Federer, Rafael Nadal et Serena Williams participeront le 15 janvier prochain à une exhibition afin de lever des fonds. Cette série d’exhibitions se déroulera à Melbourne sur le court de la Rod Laver Arena. L’événement réunira également Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas.