Roger Federer est prévenu. Quart de finaliste en 2018 et de nouveau à ce stade en 2020, Tennys Sangren a tout du joueur piège. Interrogé sur cette rencontre (à suivre à partir de 4h30, heure française), le Bâlois s’est montré bluffé par le niveau de jeu affiché par l’Américain : « J’aurais pu l’affronter, il y a deux ans, lorsqu’il perd contre Chung ici en 2018. Je me demande pourquoi Sandgren n’est pas mieux classé (ndlr : 100e mondial). À chaque fois que je le vois, il joue bien. J’ai encore regardé un peu son match contre Fognini pendant ma préparation et j’ai été impressionné par son état d’esprit et la qualité des échanges. Je le trouve très fort physiquement. Il défend bien, puis se projette aussi facilement vers l’avant. Je m’attends à un gros combat. Mais je me réjouis de ce quart de finale, parce que je ne l’ai jamais eu face à moi, » a déclaré le numéro 3 mondial en conférence de presse.