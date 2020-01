Aisément qualifié pour les seizièmes de finale après sa victoire expresse sur Filip Krajinovic, Roger Federer sera opposé à John Millman. Un mauvais souvenir pour le Suisse qui avait subi la loi de l’Australien en huitièmes de finale de l’US Open 2018 et qui avait terminé la rencontre totalement cramé : « J’ai cru que j’allais m’évanouir… Donc je n’ai aucun souvenir semblable ou même plus ou moins comparable. J’étais juste content, soulagé, que cela se termine. Toute une combinaison d’éléments a joué contre moi ce jour-là et, en plus, j’étais tombé sur un adversaire parfaitement affûté. John est l’un des meilleurs athlètes du circuit et l’un des gars les plus sympas. Je me réjouis de le retrouver. Je pourrai d’ailleurs m’appuyer sur un autre souvenir que ce match de New York, puisque nous nous sommes affrontés à Halle l’été dernier. Pour être franc, cette défaite sur le court Arthur Ashe est un mauvais souvenir, mais elle n’a pas vraiment de poids tennistique. J’avais perdu ce soir-là parce que mon corps avait lâché », a déclaré un numéro 3 mondial bien décidé à prendre sa revanche même si le match n’a pas lieu sur la Rod Laver Arena ?

« Je suis prêt à jouer de partout, quoi qu’il en coûte »

Une idée soumise par son prochain adversaire qui redoute que le court principal de Melbourne ne soit majoritairement acquis à la cause du Bâlois. Pour ce dernier, cela n’a pas d’importance même s’il doute du sérieux de cette proposition : « Écoutez, je ne choisis pas sur quel court je joue. Je ne sais pas s’il plaisantait ou s’il était sérieux. On pourrait penser qu’un match comme celui-ci devrait être joué sur la Rod Laver Arena. Il connaît certainement mieux la Margaret Court Arena ou la Melbourne Arena. Mais je n’y ai pas vraiment pensé. Je suis prêt à jouer de partout, quoi qu’il en coûte. »