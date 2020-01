Questionné sur ses 48 fautes directes durant son duel face à John Millman, le Suisse, comme il sait si bien le faire, a parlé technique aux médias et ça change tout : « Je veux dire, honnêtement, je n’ai rien contre les statistiques, mais sur une période de quatre heures, vous allez forcement avoir des fautes non provoquées. Et au final, qu’est-ce que vraiment une erreur non forcée ? Est-ce quand ça vient à 120 km/H ou 135 km/h, on peut les comptabiliser ? L’idée c’est que lors d’un duel de ce type, je ne peux pas me retenir et simplement faire des rallyes. J’essaierai toujours de produire du jeu, et donc je ferai forcément des fautes. Bien sûr, j’aurais aimé réalisé encore plus de points gagnants mais, vous savez, cela montre aussi à quel point les courts peuvent aussi être lents »