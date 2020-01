En conférence de presse, Roger Federer a été interrogé sur sa blessure aux adducteurs. Le Suisse n’a pas souhaité parler de « blessure » et il a voulu rester optimiste : « J’avais l’impression que cela a commencé au milieu du deuxième set. J’ai senti que ma défense n’était pas vraiment là et c’est aussi à cet instant que j’étais un peu perturbé par la douleur que je ressentais (…) Je ne sais pas si on peut appeler ça une blessure. C’est juste une douleur. Je dois régler ça avec mon staff maintenant. Peut-être que nous allons nous rendre compte que ce n’est rien de grave, que cette gêne à l’aine est due à l’enchaînement des matchs, que c’est juste nerveux. Je ne sais pas ce qu’il en est vraiment, mais je reste optimiste. J’ai une journée de repos désormais. »