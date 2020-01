Roger Federer s’est dit optimiste certes mais avec une vrai épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Difficile donc d’être totalement relax d’autant que sa participation à la demi-finale n’est pas assurée. Le Suisse n’a jamais abandonné en cours de match, il n’ira donc pas sur le court s’il sait qu’il est gêné. En conférence de presse, il a expliqué qu’elle allait être le timing pour avoir des réponses : « C’est une contracture aux adducteurs, c’est ainsi que je l’ai ressenti. Il faudra surtout voir demain (lire ce mercredi) au réveil et aussi comment cela évolue dans la journée. Et puis on pourra décider quoi faire. Dès la fin de la conférence de presse, je vais me faire masser et discuter avec mon docteur en Suisse. Peut-être qu’il faudra quand même passer un scanner mercredi. Comme d’habitude, il faudra prendre les bonnes décisions. Je suis content mais en même temps, je suis dans l’inconnu donc c’est difficile de totalement apprécier. »