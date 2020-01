Comme d’habitude la conférence de presse du Suisse est dense et pleine d’informations sur la suite de la saison. Logiquement, Roger a déjà été interrogé sur 2021, et sa présence à l’Open d’Australie. Et le Suisse a ménagé le suspense : « J’ai juste envie de vous répondre comme je l’ai fait l’année dernière. Aucune idée. Vous ne savez jamais ce que l’avenir nous réserve, surtout à mon âge, vous ne savez pas, mais je suis confiant. Je suis heureux de ce que je ressens, pour être honnête. J’ai traversé un bon bloc d’entraînement. De ce point de vue, nous verrons comment se passe l’année, comment tout se passe avec ma famille. Nous allons partir de là pour faire les choix et bien sûr, pour être sincère, j’espère être de retour en Australie en 2021″