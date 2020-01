Roger Federer fera son entrée dans le tournoi dès ce lundi, il a été programmé en 3ème match sur le central.

Le Suisse sera opposé à l’Américain Steve Johnson qui vient de remporter le challenger de Bendigo. On le sait, le premier match, est très important dans un tournoi du Grand Chelem. Roger Federer va donc devoir vite être performant s’il ne veut pas souffrir dès ce premier tour. « Ce sera délicat, je le sais, car Steve est quelqu’un qui a beaucoup joué et qui est en forme. Il est donc prêt à en découdre, il est dans un bon rythme. J’ai eu beaucoup de temps pour me préparer et faire tout ce que je devais faire pour être prêt. J’espère que cela a été suffisant. Je sais que c’est un très long chemin vers la victoire. C’est pourquoi ce premier duel est très important. Le jeu de Steve est franc, un peu à l’ancienne, avec un gros coup droit, je pense que c’est un bon test pour débuter cet Open d’Australie »