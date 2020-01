Interrogé sur le fameux super tie-break et sur son retour après avoir été mené 8-4, le Suisse n’a pas trouvé une réelle explication : « Pour être sincère, je ne sais pas. Ce super tie-break a été très disputé. En plus, avec un peu de recul, je n’ai pas l’impression d’avoir mal joué ou d’avoir fait des mauvais choix. Dans un moment aussi décisif, vous devez jouer avec un peu de sécurité. Et John m’a puni à chaque fois. Il était devant, j’ai donc essayé de rester au contact et surtout de gagner les points sur mon service. Après, il y a eu deux moments très importants à 8-7 et 8 partout. De toute façon, tout le match a été difficile, pas seulement sur cette fin épique, John a livré une prestation de très haut-niveau »