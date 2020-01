Vainqueur de Fucsovics en quatre manches, Roger Federer n’a pas été visiblement marqué physiquement par son duel face à John Millman. En conférence de presse, il a livré son secret pour bien récupérer et cela a surpris beaucoup de spécialistes : « Je ne suis un gars qui fait des bains de glace, c’est pas pour moi. Je l’ai essayé une fois, je n’ai pas aimé, donc je ne le ferai plus jamais. Pour récupérer, je fais toujours les même choses depuis que je suis joueur professionnel comme essayer de dormir suffisamment, faire un bon massage, des étirements. C’est tout cela le secret de ma récupération. D’ailleurs aujourd’hui, je suis très heureux de la façon dont je me sens en considérant mon âge, compte tenu de tout ce que j’ai fait tout au long de ma carrière. C’est très agréable de voir que le travail que j’ai fait pendant la saison morte a porté ses fruits.