Facile vainqueur de Steve Johnson (6-3, 6-2, 6-2) pour son entrée en lice à Melbourne, Roger Federer a été questionné sur ses déclarations lors du « media day » où il a expliqué venir ici avec des attentes peu élevées : « Il faut reconnaitre qu’il y a des joueurs qui arrivent ici en pleine forme et avec de matchs dans les jambes. Maintenant cela en fait un pour moi avec cette victoire. Je pense donc que pour moi, les trois premiers tours sont essentiels pour commencer, pour s’habituer à la pression, rester calme. »

Par la suite le Suisse a aussi insisté sur la drôle de sensation de reprendre la compétition : « Quand on reprend comme cela une saison, il y toujours une sorte d’inconnu. Mais aujourd’hui (lire ce lundi) heureusement, il n’y a rien de tout cela parce que j’ai fait le break assez tôt dans chaque set et j’ai pu jouer et mener les débats tout en gérant le match car je sentais que j’avais une certaine marge. J’avais le jeu sous contrôle, ce qui pourrait ne pas être le cas au prochain tour, alors je pense que je dois faire attention. Je veux avoir la mentalité de quelqu’un qui joue point par point. Je connais d’autres gars qui jouent extrêmement bien maintenant, donc je pense qu’il est juste important de rester très calme.«