Longuement interrogé sur la situation liée à la qualité de l’air à Melbourne, Roger Federer a fait part de son étonnement de ne pas être questionné sur ses débuts dans le tournoi : « Je joue Steve Johnson au premier tour pour ceux qui s’en soucient (sourire). Je ne sais pas, je crois que c’est pour ça que je suis en Australie. »

En fin de media day, le Suisse est donc revenu sur son entrée en lice, lui qui dit être dans l’inconnu car il n’a joué aucun match avant l’Open d’Australie : « Je suis heureux d’être de retour en Australie, j’adore jouer ici. Maintenant, c’est une situation délicate car je vais affronter un adversaire qui a déjà joué beaucoup de matchs, ce qui n’est pas mon cas. Il est prêt et moi je suis sans repère. Je vais devoir rentrer tout de suite dedans. L’entraînement s’est bien passé, j’ai eu beaucoup de temps pour me préparer et j’ai effectué tout ce que je devais faire. J’espère que ça sera suffisant. Je sais que la route vers le titre est très longue. Je vais prendre les choses match par match. Mes attentes ne sont pas élevées. Steve est un bon mec, qui a un jeu à l’ancienne : un gros coup droit, un revers slicé et un gros service. Je pense que ce sera un bon match pour reprendre le rythme. »