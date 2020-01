Au terme d’une rencontre irrespirable, exceptionnelle et aux multiples rebondissements, Roger Federer a pris sa revanche sur John Millman qui l’avait battu à l’US Open en 2018. Bousculé par un joueur australien qui n’a jamais rien lâché, le Suisse a fini par s’imposer 4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6(8) et 10-8 au super tie-break alors qu’il était mené 8-4 ! Le Bâlois, qui disputait son premier super tie-break dans un cinquième set à Melbourne, se qualifie pour les huitièmes de finale où il affrontera Marton Fucsovics.

Le soulagement de Roger Federer et son clan est immense. Comme attendu, le Suisse a été plus que bousculé par John Millman. Auteur d’un excellent début de match, l’Australien domine les débats sur la cadence du fond de court et le Suisse paraît sans solution, lent et pas dans le rythme. Il accumule les fautes directes (82 sur l’ensemble du match pour 62 coups gagnants). Le Bâlois tient, s’accroche et remporte le tie-break du deuxième set pour se relancer. En variant les effets et faisant venir son adversaire au filet, le numéro 3 mondial prend les commandes pour virer à deux manches à une. Le plus dur ? Que nenni.

82 fautes directes pour Federer !

L’Australien se montre héroïque, ne lâche rien et convertit la seule balle de break du quatrième set pour recoller à deux sets partout. La tendance s’inverse et c’est Millman qui est le premier à breaker. Un avantage qu’il perd aussitôt puisque Federer égalise à 2-2. Avec l’avantage de servir en premier, Federer est à deux reprises à deux points du match à 6-5. Mais à chaque fois Millman s’en sort et pousse l’homme aux 20 titres du Grand Chelem à disputer son premier super tie-break au cinquième set à Melbourne. Un exercice qui peut lui rappeler les douloureux souvenirs de Wimbledon où il avait perdu au tie-break à 12-12. Millman apparaît plus relâché au moment de débuter cet exercice et il mène rapidement 8-4. Mais Roger Federer n’abdique pas. Deux fautes de l’Australien le relancent et il enchaîne six points de suite pour s’en sortir 10-8 après 4h03 de jeu !

100e victoire de Federer en Australie

Roger Federer signe un succès au bout du suspense et de l’effort (4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6(8)). Il s’agit de sa centième victoire à l’Open d’Australie, seul joueur à franchir ce cap dans deux tournois du Grand Chelem (après Wimbledon). Marton Fucsovics l’attend désormais en huitième de finale avec une question : le maestro suisse de 38 ans aura-t-il récupéré de ce combat ?