De retour à l’Open d’Australie à l’occasion d’un match d’exhibition en double, prévu samedi aux côtés d’anciens numéros un mondiaux, Roger Federer s’est présenté en conférence de presse ce jeudi à Melbourne. L’occasion pour le Suisse d’imaginer ce qu’aurait pu donner une confrontation face au double tenant du titre, Jannik Sinner.
« À Wimbledon, quand Grigor jouait contre Jannik et que j’étais assis en tribunes, c’était facile d’imaginer comment ça aurait pu se passer, car Grigor joue de manière très similaire à moi. Je pense que c’était l’une des premières fois où je me suis demandé comment ça aurait été de jouer contre Jannik. Je n’ai pas ressenti cela Jannik contre Novak à Shanghai, je regardais simplement un excellent tennis, car ils jouaient tous les deux de manière très différente de moi. »
Pour rappel, Dimitrov a dû abandonner à cause d’une blessure alors qu’il menait deux sets à zéro contre Sinner.
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 09:55