Open d'Australie

Federer pas effrayé par Sinner : « À Wimbledon, en regar­dant Dimitrov contre Jannik depuis les tribunes, j’imaginais faci­le­ment ce que cela aurait été de me mesurer à lui, car Grigor joue de manière très simi­laire à moi »

Par Baptiste Mulatier

De retour à l’Open d’Australie à l’occasion d’un match d’exhibition en double, prévu samedi aux côtés d’anciens numéros un mondiaux, Roger Federer s’est présenté en confé­rence de presse ce jeudi à Melbourne. L’occasion pour le Suisse d’imaginer ce qu’au­rait pu donner une confron­ta­tion face au double tenant du titre, Jannik Sinner.

« À Wimbledon, quand Grigor jouait contre Jannik et que j’étais assis en tribunes, c’était facile d’ima­giner comment ça aurait pu se passer, car Grigor joue de manière très simi­laire à moi. Je pense que c’était l’une des premières fois où je me suis demandé comment ça aurait été de jouer contre Jannik. Je n’ai pas ressenti cela Jannik contre Novak à Shanghai, je regar­dais simple­ment un excellent tennis, car ils jouaient tous les deux de manière très diffé­rente de moi. »

Pour rappel, Dimitrov a dû aban­donner à cause d’une bles­sure alors qu’il menait deux sets à zéro contre Sinner. 

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 09:55

