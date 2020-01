Après un début laborieux (4-6), Roger Federer a vite pris la mesure de son adversaire pour dérouler assez aisément (4-6, 6-1, 6-2, 6-2) en étant beaucoup plus offensif que face à John Millan.



Très efficace au filet, le Suisse était très alerte et entreprenant, efficace aussi sans avoir très très bien servi. Rentré sur le court en sachant qu’il devait affronter Sandgren en 1/4 de finale, le 15ème en Australie, le 57ème en Grand Chelem de sa carrière.. Le Suisse qui connaît bien l’histoire du tennis ne voulait pas rater cette occasion en or. Il sera bien sur le grand favori de ce duel pour atteindre les demi-finale où il devrait affronter Novak Djokovic.