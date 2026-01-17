De passage en confé­rence de presse à l’Open d’Australie, où il est revenu faire ses adieux six ans après sa dernière parti­ci­pa­tion et trois ans et demi après avoir mis un terme à sa carrière, Roger Federer a encensé le grand espoir brési­lien, Joao Fonseca, 30e mondial à 19 ans.

« Personne ne veut être le troi­sième gars. Tout le monde veut être LE gars (sourire). J’espère que c’est ce qu’il pense. J’espère qu’il a cet état d’es­prit. Je pense que ce qui le distingue de beau­coup d’autres joueurs du tableau, c’est sa puis­sance, son coup droit, son revers, son service, ce qu’il est capable d’ap­porter point après point. Il est passion­nant. Il dégage une bonne aura. Je trouve qu’il a aussi un carac­tère très sympa­thique. J’aime le regarder jouer. Je l’ai briè­ve­ment rencontré à la Laver Cup. Je l’ai vu aussi sur le court et de dos. C’était impres­sion­nant à voir. »

A noter que Fonseca est spon­so­risé par la marque On, dont Roger Federer est un des actionnaires,