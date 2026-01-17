De passage en conférence de presse à l’Open d’Australie, où il est revenu faire ses adieux six ans après sa dernière participation et trois ans et demi après avoir mis un terme à sa carrière, Roger Federer a encensé le grand espoir brésilien, Joao Fonseca, 30e mondial à 19 ans.
« Personne ne veut être le troisième gars. Tout le monde veut être LE gars (sourire). J’espère que c’est ce qu’il pense. J’espère qu’il a cet état d’esprit. Je pense que ce qui le distingue de beaucoup d’autres joueurs du tableau, c’est sa puissance, son coup droit, son revers, son service, ce qu’il est capable d’apporter point après point. Il est passionnant. Il dégage une bonne aura. Je trouve qu’il a aussi un caractère très sympathique. J’aime le regarder jouer. Je l’ai brièvement rencontré à la Laver Cup. Je l’ai vu aussi sur le court et de dos. C’était impressionnant à voir. »
A noter que Fonseca est sponsorisé par la marque On, dont Roger Federer est un des actionnaires,
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 18:25