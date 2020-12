Depuis ses débuts, Roger Federer n’a loupé que 6 Grands Chelems, 7 avec l’Open d’Australie à venir. Tous depuis 2016. Quels sont les résultats des deux autres membres du Big 3 (Rafael Nadal et Novak Djokovic) lorsque le Suisse n’est pas là ? Tennis.com s’est posé la question. En 2016 à Roland-Garros, Novak remporte le titre tandis que Rafa déclare forfait avant le 3ème tour. Même année, le Serbe s’incline en finale à l’US Open, l’Espagnol en huitièmes. 2017 et 2018, Nadal remporte Roland-Garros, Djokovic se fait éliminer deux fois en quart de finale. Enfin cette année, Rafael Nadal ne joue pas l’US Open mais remporte Roland-Garros à nouveau. Novak Djokovic lui se fait disqualifier à New York et perd en finale Porte d’Auteuil.

Rafa et Novak ont donc remporté 4 des 6 Grands Chelems où Roger Federer n’était pas présent. Un rythme assez habituel pour les deux rivaux.