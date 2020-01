Depuis plusieurs heures, les spéculations sont nombreuses concernant la participation ou non de Roger Federer à sa demi-finale face à Novak Djokovic. Des tweets de journalistes présents à Melbourne évoquaient une possible conférence de presse à 16h15 (6h15 en France), ce qui faisait craindre un possible forfait. La toile s’était alors emballée.

Le Suisse, victime d’une contracture à l’adducteur lors de sa victoire épique face à Tennys Sandgren, tiendra sa place comme l’annonce la chaîne de télévision australienne Channel 9. L’information a été confirmée par Tennis Australia. La rencontre doit débuter à 19h30 (9h30, heure française).