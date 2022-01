Feliciano Lopez a réagi à la quali­fi­ca­tion de son compa­triote, Rafael Nadal, pour la finale pour la finale de l’Open d’Australie. Et le problème, c’est qu’il ne trouve plus les mots pour décrire les perfor­mances du Majorquin. Il promet qu’il fera mieux dimanche, alors qu’il semble certain du succès de Rafa.

« Encore une finale de Grand Chelem pour Nadal (NDLR, la 29e). Encore un rendez‐vous avec l’his­toire. J’avoue que je suis à court de quali­fi­ca­tifs. Je vais commencer à réflé­chir pour dimanche », a posté le joueur de 40 ans.

Nadal devra battre Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas pour remporter un 21e titre en Grand Chelem.