Le Canadien est l’un des champions du circuit qui est le plus sincère en conférence de presse. Toujours honnête avec lui même, il ne cherche jamais d’excuses et s’exprime toujours avec beaucoup précision sans utiliser de la langue de bois.
Après son abandon face à Borges, il a expliqué sa situation qui sans être alarmante est quand même assez préocuppante.
« Franchement je ne sais pas ce qu’il est arrivé. J’ai très vite crampé un peu partout et ce n’était pas possible de continuer à jouer. Là, je ne peux pas vous en dire plus sauf que je ne comprends pas. J’ai vécu des moments difficiles dans ma carrière et je vais faire front, j’aime ce sport par dessus tout donc je ne vais pas baisser les bras. Dans le vol retour, je vais avoir du temps pour me poser quelques questions. Est‐ce que je ne me suis pas suffisamment préparé, est‐ce que j’ai un un problème d’alimentation, d’hydratation.. »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 08:20