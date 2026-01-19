Le Canadien est l’un des cham­pions du circuit qui est le plus sincère en confé­rence de presse. Toujours honnête avec lui même, il ne cherche jamais d’ex­cuses et s’ex­prime toujours avec beau­coup préci­sion sans utiliser de la langue de bois.

Après son abandon face à Borges, il a expliqué sa situa­tion qui sans être alar­mante est quand même assez préocuppante.

« Franchement je ne sais pas ce qu’il est arrivé. J’ai très vite crampé un peu partout et ce n’était pas possible de conti­nuer à jouer. Là, je ne peux pas vous en dire plus sauf que je ne comprends pas. J’ai vécu des moments diffi­ciles dans ma carrière et je vais faire front, j’aime ce sport par dessus tout donc je ne vais pas baisser les bras. Dans le vol retour, je vais avoir du temps pour me poser quelques ques­tions. Est‐ce que je ne me suis pas suffi­sam­ment préparé, est‐ce que j’ai un un problème d’ali­men­ta­tion, d’hydratation.. »