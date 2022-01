Après son quart de finale à Wimbledon, sa demi‐finale à l’US Open, le Canadien a vrai­ment passé un cap même s’il préfère lui penser match après match.

En tout cas face à Daniil Medvedev, Félix va rentrer sur le court pour la « gagne ». Il possède des armes surtout s’il parvient à rester au contact ce qui n’avait pas été le cas à New‐York.

« Je sais que cela peut sembler ennuyeux, mais j’y vais au jour le jour. Oui, il est clair que je viens en Grand Chelem en étant conscient de ce que j’ai fait dans le passé et que mon objectif est d’aller loin, mais quand dès le premier match tu affrontes un adver­saire diffi­cile, quel­qu’un qui essaie de te battre, tu rela­ti­vises. Lors de mon premier match, j’étais mené deux sets à un, à ce moment‐là, je voulais juste passer ce match, puis le suivant, et ainsi de suite car en Grand Chelem on sait que l’on ne pas jouer tous les matchs à son meilleur niveau »