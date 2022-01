Souffre‐douleur de Rafael Nadal lors­qu’il était encore un joueur du circuit prin­cipal (26–6 dans les confron­tions), David Ferrer sera natu­rel­le­ment derrière son compa­triote ce dimanche en finale de l’Open d’Australie face à Daniil Medvedev. Et « Ferru » va même plus loin en consi­dé­rant qu’en cas de victoire finale de Rafa, il devien­drait le meilleur joueur de l’his­toire de ce sport. Tout simplement.

« Pour moi, si Rafa gagne demain, le débat (du GOAT ou meilleur joueur de l’his­toire, ndlr) est clos. A partir de ce moment‐là, et à moins que Djokovic ne le batte, Nadal sera le meilleur de l’his­toire. Le tennis, c’est la victoire, les titres les plus impor­tants, et comme il les a tous remportés, il serait natu­rel­le­ment le meilleur de l’histoire. »