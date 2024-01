Antonio Cascales qui fait partie du team d’Alcaraz a fait quelques confi­dences au quoti­dien El Mundo sur la qualité de la prépa­ra­tion de l’Espagnol durant l’hiver.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que tous les voyants sont au vert et que Carlitos a fait des progrès. Des progrès validés par son coach numéro Juan Carlo Ferrero : « Putain, tu as muri » a expliqué son entraineur.

Ce que confirme forcé­ment Cascales : « Nous l’avons vu très, très concentré. Il a eu sa meilleure pré‐saison, très, très bonne, très concen­trée, très concen­trée sur le travail. Il faut que ce soit une bonne année pour lui. Il a réalisé une excel­lente saison et, en 2023, il a déjà montré qu’il pouvait supporter la pres­sion et les attentes. Il sait main­te­nant qu’à un moment donné, il manquera d’es­sence et il peut travailler sur ce point »