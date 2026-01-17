Dans une nouvelle chronique pour l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a fait le point, à sa manière, sur la situation actuelle du numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz.
« Il en est où le Carlitos avance cette Open d’Australie ? Ça fait deux mois qu’on ne l’a plus vu en compétition et sa finale perdue au Masters. Et un mois qu’il n’est plus avec Ferrero après 7 ans d’exploits communs. Ça peut te traumatiser, même un numéro 1 mondial. Mais pas du tout, Alcaraz s’éclate. Parce qu’il faut quand même être clair, Ferrero c’était le proviseur un peu trop rigide. Alors on lui a refilé à la place un prof très cool, Samuel Lopez, qui lui laisse faire l’école buissonnière. Vacances avec les copains, exhibitions en veux‐tu en voilà. Alcaraz évacue la pression. Mais pas sans oublier de travailler, modifiant notamment son geste de service, désormais identique en tout point à celui de Djokovic. Il dire aussi que les enjeux sont multiples à l’Open d’Australie pour Alcaraz. S’il s’impose à Melbourne, il aura alors gagné les 4 tournois du Grand Chelem à 22 ans et 8 mois. Soit 2 ans plus jeune que Nadal, 5 ans plus jeune que Federer, 7 ans plus jeune que Djokovic et Agassi. Ce serait tellement fou que ça semble impossible. Mais avec Alcaraz… »
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 15:29