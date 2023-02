Juan Carlos Ferrero est le coach du numéro deux mondial Carlos Alcaraz, l’Espagnol ne laisse jamais de côté l’actualité et n’hésite pas à donner son avis.

C’est une nouvelle fois le cas, il s’est exprimé lors du podcast de Javier de Diego à la RTVE.

Le coach Espagnol relance notam­ment la « polé­mique » au sujet de la bles­sure du Serbe Novak Djokovic durant l’Open d’Australie.

« Je ne vais pas traiter Djokovic de menteur, mais je dirai simple­ment que je consi­dère comme diffi­cile le fait qu’il ai pu jouer avec une déchi­rure. Il a dit : le muscle est déchiré. Je trouve ca compliqué que, si c’était le cas, Djokovic bouge­rait comme il l’a fait. Évidemment, s’il a la capa­cité de supporter la douleur brutale, ce qui peut être le cas, tant mieux pour lui et il aura bien mérité de gagner. Moi person­nel­le­ment, ayant joué toute ma carrière et ayant eu des bles­sures, je trouve cela très, très diffi­cile, voire impos­sible. Évidemment, quand il le dira, il l’ex­pli­quera bien, le direc­teur du tournoi l’a dit et il faut faire confiance à ce qu’ils disent » a déclaré Juan Carlos Ferrero.