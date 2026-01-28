Si Juan Carlos Ferrero, récemment de passage sur les ondes de la radio espagnole, El Larguero, a expliqué qu’il avait pris le temps de parler avec Carlos Alcaraz suite à leur séparation brutale le 17 décembre dernier, l’entraîneur espagnol reste ouvert à toutes propositions.
S’il a pour l’instant décidé d’accompagner un joueur joueur de golf pour une partie de la saison 2026, l’ancien numéro 1 mondial ne ferme absolument aucune porte, mais pas celle du grand rival de son ancien poulain, Jannik Sinner.
Des propos qui confirment ce qu’il avait déjà affirmé quelques jours seulement après sa séparation avec le numéro 1 mondial. Une déclaration qui avait d’ailleurs fait du bruit, certains expliquant que c’était une sorte de réplique en direction du clan Alcaraz suite à l’échec des négociations du contrat.
😳 🇮🇹 « ¿Entrenar a SINNER en el futuro ? No puedo decir que NO, si se me da la oportunidad… » I Juan Carlos Ferrero, en #ElLarguero— El Larguero (@ellarguero) January 28, 2026
⚔️ « Es un jugadorazo y junto con Carlos, ahora está en la pelea por todo »
💭 « Se me ha acabado todo con Carlos, así que tendría que PENSARLO, sí » pic.twitter.com/EbJOKIqMcz
« Eh bien, pour l’instant, je ne sais pas, mais c’est évidemment un excellent joueur, l’un des deux meilleurs au monde avec Carlos, et ils montrent actuellement qu’ils sont tous les deux prêts à se battre pour tout. Et bien sûr, je ne vais pas dire « non » d’emblée, car si l’occasion se présente et que tout est fini avec Carlos, je devrais y réfléchir. »
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 17:51