Si Juan Carlos Ferrero, récem­ment de passage sur les ondes de la radio espa­gnole, El Larguero, a expliqué qu’il avait pris le temps de parler avec Carlos Alcaraz suite à leur sépa­ra­tion brutale le 17 décembre dernier, l’en­traî­neur espa­gnol reste ouvert à toutes propositions.

S’il a pour l’ins­tant décidé d’ac­com­pa­gner un joueur joueur de golf pour une partie de la saison 2026, l’an­cien numéro 1 mondial ne ferme abso­lu­ment aucune porte, mais pas celle du grand rival de son ancien poulain, Jannik Sinner.

Des propos qui confirment ce qu’il avait déjà affirmé quelques jours seule­ment après sa sépa­ra­tion avec le numéro 1 mondial. Une décla­ra­tion qui avait d’ailleurs fait du bruit, certains expli­quant que c’était une sorte de réplique en direc­tion du clan Alcaraz suite à l’échec des négo­cia­tions du contrat.

😳 🇮🇹 « ¿Entrenar a SINNER en el futuro ? No puedo decir que NO, si se me da la opor­tu­nidad… » I Juan Carlos Ferrero, en #ElLarguero



⚔️ « Es un juga­do­razo y junto con Carlos, ahora está en la pelea por todo »



💭 « Se me ha acabado todo con Carlos, así que tendría que PENSARLO, sí » pic.twitter.com/EbJOKIqMcz — El Larguero (@ellarguero) January 28, 2026

« Eh bien, pour l’ins­tant, je ne sais pas, mais c’est évidem­ment un excellent joueur, l’un des deux meilleurs au monde avec Carlos, et ils montrent actuel­le­ment qu’ils sont tous les deux prêts à se battre pour tout. Et bien sûr, je ne vais pas dire « non » d’emblée, car si l’oc­ca­sion se présente et que tout est fini avec Carlos, je devrais y réfléchir. »