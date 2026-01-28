Il y a un peu plus d’un mois, Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero annonçaient la fin de leur collaboration, et ce à la surprise générale.
Et alors que son ancien joueur réalise un début de saison parfait jusqu’à maintenant, avec quatre victoire sans concéder le moindre set et une qualification pour les demi‐finales de l’Open d’Australie, Ferrero a pris la parole sur la COPE, dans des propos relayés par Punto de Break :
« Je vais mieux. J’ai parlé avec Carlos et nous nous sommes quittés en très bons termes, ce qui m’a beaucoup aidé. Nous avons attendu que le séisme passe un peu et nous avons discuté calmement. À partir de là, j’ai pu me reconstruire un peu, aller mieux et aller de l’avant. Il y a eu des circonstances qui ont fait que nous avons dit arrêté, pour certaines raisons internes et je ne le regrette pas. Carlos me manque, l’Australie me manque, mais c’est parce que j’avais une dynamique de plusieurs années qui ne se perd pas en deux mois. Il est entouré de nombreuses personnes qui donnent leur avis, des gens de son entourage qui l’aident à prendre certaines décisions importantes », a révélé l’ancien numéro 1 mondial.
Carlos Alcaraz va lui désormais affronter Alexander Zverev à Melbourne où il vise à seulement 22 ans le dernier Grand Chelem qui manque à son palmarès.
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 11:29