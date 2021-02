C’est une magni­fique per­for­mance que vient de signer Fiona Ferro en éli­mi­nant la jeune Kazakh Elena Rybalina, n°21 mon­diale et tête de série n°17 du tour­noi, au 2ème tour de l’Open d’Australie. Victorieuse avec auto­ri­té, 6–4, 6–4, elle peut être déjà fière de son par­cours avant de croi­ser la route d’Iga Swiatek, tenante du titre de Roland‐Garros, au pro­chain tour. Néanmoins, cela n’a pas empê­ché la Française de remar­quer les condi­tions de jeu bien par­ti­cu­lières de cette édi­tion aus­tra­lienne, encore plus sur­pre­nantes que lors de sa pré­pa­ra­tion dans la four­naise de Dubaï.

« On s’est entraî­nés 6, 7 semaines à Dubaï (en pré­sai­son, ndlr). C’est vrai que ça aide au niveau de la cha­leur, mais les condi­tions de jeu sont assez dif­fé­rentes. Je trou­vais déjà que les balles volaient un peu à Dubaï et que ce n’é­tait pas for­cé­ment facile à contrô­ler, mais ici c’est encore pire. C’est dif­fi­cile de retour­ner. Dans les deux pre­miers jeux, elle a pas­sé beau­coup de pre­mières balles, et c’est dif­fi­cile de contrô­ler la balle, sur­tout quand il fait chaud comme ça », a expli­qué la 46ème joueuse mon­diale en confé­rence de presse.