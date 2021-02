Il n’y a plus qu’une seule Française enga­gée à l’Open d’Australie, Kristina Mladenovic, après la défaite de Fiona Ferro au 3ème tour. Il faut dire que la 46ème joueuse mon­diale avait fort à faire face à Iga Swiatek, tenante du titre de Roland‐Garros. Défaite 6–4, 6–3 après un début de match ser­ré, la Française a confié nour­rir des regrets lors de sa confé­rence de presse d’après‐match.

« Je suis très déçue. Je ne sais même pas si ça vaut la peine de par­ler de ten­nis, j’ai l’im­pres­sion que quand je joue les meilleures joueuses, c’est comme si j’a­vais besoin de les affron­ter une fois pour me rendre compte que j’a­vais les armes pour les battre. Donc là j’ai un peu la sen­sa­tion qu’à aucun moment je suis vrai­ment ren­tré dans le match et vrai­ment impo­sé mon jeu, même si c’é­tait mieux à un moment dans le 1er set, j’é­tais plus solide, je ren­dais le match plus dur. Mais je suis vrai­ment très déçue parce que j’a­vais vrai­ment l’im­pres­sion qu’il y avait la place et que j’a­vais toutes les armes dans mon jeu pour la battre. »