Amie proche de Novak Djokovic depuis plusieurs années, Flavia Pennetta, qui est aussi la femme de Fabio Fognini, a été récem­ment inter­rogée par le Corriere Della Serra sur l’af­faire qui a opposé le numéro 1 mondial à l’État austra­lien. Et d’après la lauréate de l’US Open 2015, Nole, même s’il est touché mora­le­ment, restera droit dans ses bottes concer­nant la vaccination.

« Novak Djokovic a toujours été diffé­rent dans ses opinions. De la nour­ri­ture à ses fréquen­ta­tions, Nole est coutu­mier des déci­sions très person­nelles, tout comme sa femme Jelena. Il n’au­rait pas dû défier l’Australie, dont on sait qu’elle applique des règles d’en­trée très restric­tives. Les grands cham­pions n’ont pas de limite, ou alors ils ont beau­coup de peine à les recon­naître. Gagner, c’est leur drogue. En tant qu’homme, il est profon­dé­ment touché. Cela a dû être une souf­france indes­crip­tible d’être ainsi ridi­cu­lisé. Novak est certes quel­qu’un de très fort, mais je le connais aussi comme un être sensible. Je pense que s’il persiste à refuser le vaccin, sa vie sera un enfer. Je pense cepen­dant qu’il restera fidèle à lui‐même, peut‐être même encore plus qu’avant. »