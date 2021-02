On avait signé pour un match de ten­nis, et on a fini par la com­me­dia dell’arte. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’é­tait chaud entre les deux Italiens, Fabio Fognini et Salvatore Caruso. Après un match épique, la bataille entre les deux com­pa­triotes a failli tour­ner au pugi­lat. Mais si cela n’a heu­reu­se­ment pas dépas­sé le cadre des mots, cela n’en res­tait pas moins extrê­me­ment ten­du sur le court.

Voici la retrans­crip­tion com­plète de leur « échange » :

Fognini : « Tu as été putain de chan­ceux, tu devrais t’ex­cu­ser, je ne t’a­vais pas man­qué de res­pect jus­qu’à main­te­nant. »

Caruso : « De quoi est‐ce que tu parles ?»

F : « Tu as gagné quatre points chan­ceux à l’i­den­tique. »

C : « De quoi est‐ce que tu parles ?»

F : « Je n’ai pas le droit de dire que tu as été chan­ceux ?»

C : « Je n’ai pas dit un seul mot de tout le match. »

F : « J’ai dit quelque chose parce tu l’as cher­ché. »

C : « Je n’ai pas dit un seul mot de tout le match, ça suf­fit. »

F : « Je n’ai pas le droit de dire que tu as été chan­ceux ? C’est quoi le pro­blème ?«

C : « Tu as le droit de faire ce que tu veux. »

F : « Alors pour­quoi tu me casses les c… ? J’ai dit que tu avais été chan­ceux, si j’ai tort de dire ça, j’ai tort. Ne m’at­taque pas. »

C : « Je ne t’ai pas atta­qué. Je te dis juste que tu ne devrais pas te com­por­ter comme ça parce que je ne t’ai pas dit un seul mot. Disons que je n’at­ten­dais pas ça de toi.«

F : « A quoi est‐ce que tu t’at­ten­dais ? Je t’ai dit que tu avais été chan­ceux, tu n’as pas aimé, qu’est‐ce que je devrais dire ?»

C : « Ce n’est pas la façon de faire. »

F : « Pourquoi ? Quel est le problème ?»