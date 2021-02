Le match entre les Italiens Caruso (78e à l’ATP) et Fognini (17e) a tour­né en faveur du mieux clas­sé après un match épique en cinq sets (4–6 6–2 2–6 6–3 7(14)-6(12)). La poi­gnée de main a été sui­vie d’un long échange ver­bal, plu­tôt hou­leux, entre les deux hommes. En confé­rence de presse, Fabio Fognini assu­ré qu’ils étaient « de bons amis ». Embêté que ce dia­logue fasse l’objet de la pre­mière ques­tion, Caruso a lui tout de même don­né un début d’explication :

« Nous avons juste eu des opi­nions dif­fé­rentes, et oui, je pense que c’est quelque chose qui devrait res­ter dans le ves­tiaire. Je vais lui par­ler parce que nous sommes amis. Nous avons juste un avis dif­fé­rent et nous en par­le­rons dans les pro­chains jours. Mais ne m’en deman­dez pas plus, parce que je n’en dirai pas plus ».