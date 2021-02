On vou­lait assis­ter à un beau duel. On a eu le droit à une ren­contre presque insi­pide tant l’Italien a refu­sé de ren­trer dans le match. Pourtant, après la perte du pre­mier set assez logi­que­ment (6–3), Fabio retrou­vait enfin son jeu et met­tait en dif­fi­cul­té l’Espagnol. L’Italien brea­kait pour mener alors 4 à 2 sans sor­tir l’ar­tille­rie lourde.

Au moment où l’on pen­sait qu’il avait pris le tem­po de ce 8ème de finale, Fabio retom­bait dans ses tra­vers en ali­gnant 4 jeux tout à fait indigne de son talent. Rafa n’en deman­dait pas plus. Il res­tait concen­tré et appli­qué pro­fi­tant donc de ces largesses.

Au final, une vic­toire assez facile (6–3, 6–4, 6–2), un bon échauf­fe­ment avant un duel face à Berrettini ou Tsitsipas en quart de finale. Il fau­dra espé­rer que l’ad­ver­saire de Rafa sera au niveau pour assis­ter à un grand match.